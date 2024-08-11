Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα δύο πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Τσαμαντάς στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας και στην Κρανέα Πέλλας.

Η φωτιά στους Φιλιάτες καίει σε περιοχή όπου βρίσκεται ναρκοπέδιο.

Λίγο πιν τις έξι το απόγευμα, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούν κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τσαμαντάς στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 5 Α/Φ, ενώ επιχείρησε 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2024

Συγκεκριμένα, στην Θεσπρωτία επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος πέντε αεροσκάφη. Προηγουμένως, ρίψεις νερού επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Στην Περιοχή Κρανέα της Πέλλας, μάχη για την κατάσβεση δίνουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

