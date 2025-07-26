Δηλώσεις για τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα έκανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενημερώνοντας ότι η σημερινή μέρα ξεκίνησε με 4 πυρκαγιές που παρέμειναν ενεργές από χθες, καθώς και με εκείνη στον Φενεό Κορινθίας, η οποία καίει για 4η συνεχόμενη μέρα.

«Αυτήν τη στιγμή δίνουν σκληρή μάχη στους Πιτσινάδες Κυθήρων, στην Πολυθέα Μεσσηνίας, στην Τριάδα Ευβοίας, στα Τεμένια Χανίων και στη Δροσοπηγή Αττικής. Απευθύνω ξανά έκκληση προς τους πολίτες, καθώς και η αυριανή μέρα όπως και οι επόμενες αναμένονται εξίσου δύσκολες. Οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή, γιατί ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή», όπως ανέφερε.

«Έχουμε τραυματισμένους πυροσβέστες, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, κάηκαν περιουσίες και καταστράφηκαν δασικές εκτάσεις. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό».

