Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, ένας 20χρονος οδηγός ταξί για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος οδηγώντας ταξί παρέλαβε πελάτισσα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου κατά την άφιξη και την αποβίβασή της εισέπραξε κόμιστρο 310 ευρώ, οκταπλάσιο του προβλεπόμενου.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε, ενώ ο ίδιος στερούνταν της προβλεπόμενης ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

