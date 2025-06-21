Στην προσαγωγή επτά ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, στη διάρκεια της παρέλασης του Gay Pride στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, προσήχθησαν έξι ανήλικοι ημεδαποί και ένας ενήλικος αλλοδαπός ως ύποπτοι για πρόκληση επεισοδίων.

Δύο από αυτούς επιτέθηκαν λεκτικά σε μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σημειώνεται πως χιλιάδες ήταν οι συμμετέχοντες που ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, για τη παρέλαση υπερηφάνειας.

Άτομα όλων των ηλικιών χόρεψαν και τραγούδησαν σε ένα πολύχρωμο πάρτι στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην κορύφωση των εκδηλώσεων του 13ου Thessaloniki Pride.

Πηγή: skai.gr

