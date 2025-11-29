Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel στη Θάσο, καθώς το νησί σαρώνουν έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην Ποταμιά έχουν ξηλωθεί δρόμοι μέσα στο χωριό και έχουν πλημμυρίσει ισόγεια και αποθήκες, αναφέρει το kavalanews. Ακόμη, από τη ραγδαιότητα με την οποία πέφτει το νερό έσκασε γούρνα στην περιοχή όπου ξεκινάει το μονοπάτι του Υψάριου με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει και να πλημμυρίσει δρόμους και ιδιοκτησίες.

Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Τα φαινόμενα έχουν πλήξει εκτός από την Ποταμιά, τον Λιμένα και την Παναγία.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι το πρωί του Σαββάτου, με τον Δήμο της Θάσου να απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες

Πηγή: skai.gr

