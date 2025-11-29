Απεργία στις 3 Δεκεμβρίου στις λαϊκές αγορές

Δίχως λαϊκές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

H Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις, ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα, η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια».

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

