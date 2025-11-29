Καθηλώνονται 6.000 Airbus A320 λόγω προβλήματος στο λογισμικό - Τι ισχύει με Aegean και SKY Express

Περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 της Airbus πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου, ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία έπειτα από «συμβάν» στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αεροπλάνο της εταιρίας JetBlue στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες η αεροναυπηγική εταιρία, προκαλώντας αναταραχή στις αερομεταφορές.

Η Airbus ενημέρωσε όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» μετά την ανάλυση του τεχνικού περιστατικού που «αποκάλυψε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να φθείρει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Η ευρωπαϊκή Airbus ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε εντολή για την άμεση αλλαγή λογισμικού σε μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320, ένα μέτρο που θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου.

Πάντως, οι δύο εγχώριες εταιρείες, Aegean και SKY Express, καθησυχάζουν το κοινό.

Από την πλευρά της η AEGEAN ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus και το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά.

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY Express πραγματοποιούνται κανονικά.

Το περιστατικό που σήμανε συναγερμό

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε αεροπλάνο της εταιρείας JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου.

Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.

