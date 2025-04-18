Κορυφώνεται σήμερα, Μ. Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με τις πληρότητες στα πλοία για Αργοσαρωνικό, Κυκλάδες και Κρήτη να αγγίζει το 100%.

Επί ποδός είναι από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν από τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα με κατεύθυνση την περιφέρεια.

Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας και για την εφαρμογή των αυξημένων μέτρων, που είναι σε ισχύ με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι η πασχαλινή έξοδος θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου. Ειδικότερα, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας μέχρι και τα Μέγαρα ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου μέχρι τα διυλιστήρια.

Ομαλά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης έως τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν 73.511 αυτοκίνητα από την Αθηνών-Κορίνθου και 53.680 από την Αθηνών-Λαμίας, δηλαδή συνολικά 127.191 οχήματα. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν φύγει συνολικά 119.896 αυτοκίνητα (70.588 από την Αθηνών- Κορίνθου και 49.308 από την Αθηνών - Λαμίας).

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

