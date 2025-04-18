Με το Πάσχα προ των πυλών, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους τις τελευταίες ημέρες για να προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται για το εορταστικό τραπέζι. Στα σούπερ μάρκετ για σήμερα, ισχύει ειδικό ωράριο λειτουργίας, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο το εμπόριο είναι ανοιχτό για περιορισμένες ώρες.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή:

Τα εμπορικά καταστήματα ανοίγουν μετά την Αποκαθήλωση στη 1 το μεσημέρι και κλείνουν στις 7 το απόγευμα.

Τα σούπερ μάρκετ

Τα σόυπερ μάρκετ ανοίγουν επίσης όλα στις 13:00, αλλά δεν κλείνουν την ίδια ώρα. Άλλα κλείνουν από τις 19:00 και άλλα μένουν ανοιχτά έως και τις 20:00 ή και τις 21:00 το βράδυ.

Με βάση τα όσα έχουν ανακοινώσει στις σελίδες τους, έχουν τα ακόλουθα ωράρια:

Σκλαβενίτης: 13:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 13.00-20.00

My Market: 13:00 – 20:00

Lidl: 13:00 – 21:00

Μασούτης: 13:00 – 19:00

Κρητικός: 13:00 – 20:00

Γαλαξίας: 13:00 – 20:00

Μεγάλο Σάββατο

Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία για αγορές της τελευταίας στιγμής και το Μεγάλο Σάββατο.

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Τα σούπερ μάρκετ, έχουν τα ακόλουθα ωράρια:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 19:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 18:00

My Market: 08:00 – 20:00

Lidl: 07:45-21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

Σε ισχύ έχει τεθεί από το περασμένο Σάββατο το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2025.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Μ. Παρασκευή 18/04/2025 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 – 15.00

Πάσχα 20/04/2025 Αργία

Δευτέρα 21/04/2025 Αργία

Το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής, σύμφωνα με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο:

Μ. Παρασκευή 18/4 από τις 13:00 έως τις 19:00

Μ. Σάββατο 19/4 από τις 10:00 έως τις 16:00

(Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά)

