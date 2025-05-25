Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι 4 συλληφθέντες για την απαγωγή του 24χρονου - Απολογούνται την Τετάρτη

Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχουν οι τέσσερις συλληφθέντες, εκ των οποίων και ένας γνωστός τράπερ, για την υπόθεση της απαγωγής γιου επιχειρηματία, τον οποίο βασάνιζαν για πέντε περίπου ώρες, απαιτώντας λύτρα.

Οι δράστες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για κακουργήματα. Συγκεκριμένα, ο τράπερ για απειλή, παράβαση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και παραβιάσει ΚΟΚ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο 33χρονος κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και κλοπές.

Ο 25χρονος συλληφθείς έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή, ενώ ο 23χρονος που επίσης εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση έχει κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, υπεξαίρεση, ληστεία και απόδραση κρατουμένου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για αρπαγή και ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το χρονικό της απαγωγής

Ο 24χρονος είχε πάει σε συνεργείο επισκευής μοτοσικλετιστών στον Υμηττό για να επισκευάσει τη μηχανή του, την Τρίτη 6 Μαΐου, με τους δράστες να φαίνεται πως τον παρακολουθούσαν. Όταν εξήλθε τον έβαλαν με τη βία μέσα στο όχημα.

Το θύμα απειλήθηκε με πιστόλι για να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε σε παραλία στη Σαρωνίδα. Σε όλη τη διαδρομή τον βασάνιζαν με μαχαίρι και κατσαβίδι.

Οι απαγωγείς ζήτησαν από τον 24χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου-ενεχυροδανειστηρίου λύτρα 25.000 ευρώ και τη μοτοσικλέτα του αξίας 25.000 ευρώ.

Ο νεαρός στην κατάθεσή του είπε πως γνώριζε κάποιους από τους συλληφθέντες και έδωσε μάλιστα συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτότητα τους τα οποία και αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια από την αστυνομία προκειμένου να φθάσει στα ίχνη τους.

Στην περιοχή της Σαρωνίδας οι τρεις απαγωγείς 33, 25 και 23 ετών, συνάντησαν τον 26χρονο τράπερ που επέβαινε με μοτοσικλέτα και όλοι μαζί συνέχισαν να απειλούν με πιστόλι τον 24χρονο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το θύμα επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα που συγκέντρωσαν το ποσό των 15.000, το οποίο και παρέλαβαν στην περιοχή της Γλυφάδας. Κατά τη διαδρομή προς τα νότια προάστια οι δράστες άλλαξαν όχημα και αφαίρεσαν από τον επιχειρηματία το κλειδιά του αυτοκινήτου του, 740 ευρώ και ένα επώνυμο ρολόι αξίας 29.000 ευρώ.



Μάλιστα, μετά την απαγωγή οι δράστες έστειλαν μηνύματα και βίντεο στον 24χρονο ζητώντας του ακόμη 10.000 ευρώ και τη μοτοσικλέτα.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει στη Γλυφάδα όταν έγινε σύντομη στάση για την πρώτη δόση των λύτρων.



Πηγή: skai.gr

