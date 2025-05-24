Σοκ στην Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να πηδήσει από μπαλκόνι μαζί με το παιδί του

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη γυναίκα στην Πάτρα μετά την απόπειρα του πρώην άνδρα της που απειλούσε να αυτοκτονήσει μαζί με το παιδί τους, όπως μεταδίδει το tempo24.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ λίγο μετά τις 9 όταν ο άνδρας πήγε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του στην οδό Αυλίδος, στην περιοχή Ταραμπούρα και αφού δημιούργησε επεισόδιο άρπαξε το μόλις 1,5 ετών παιδί τους και απειλούσε να πηδήσει από το μπαλκόνι.

Η γυναίκα παρά την αγωνία και το σοκ, βλέποντας το παιδί της να κινδυνεύει, κατάφερε να τηλεφωνήσει στην Αστυνομία άνδρες της οποίας έφθασαν έγκαιρα και συνέλαβαν τον άνδρα.

Να σημειωθεί πως ο δράστης με δικαστική απόφαση του είχε απαγορευτεί να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια ακόμη και σε απόσταση των 100 μέτρων.

