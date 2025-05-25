Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγο πάνω από το άγαλμα Βενιζέλου στην οδό Αριστοτέλους.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό μεταξύ δύο παρεών από ανήλικα κορίτσια. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν μία από τις κοπέλες προκάλεσε ευθέως την άλλη σε ξύλο. Η πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητη, με αποτέλεσμα οι δύο ανήλικες να πιαστούν στα χέρια. Ακολούθησε συμπλοκή, με χτυπήματα και έντονη φασαρία.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Λίγο αργότερα, οι εμπλεκόμενες απομακρύνθηκαν από το σημείο χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας.

Αντίστοιχη εικόνα έλαβε χώρα στο κέντρο της Λαμίας, όπου Ρομά πιάστηκαν στα χέρια. Η ένταση ξεκίνησε από την πλατεία πάρκου στη Λαμία και το ραντεβού συνεχίστηκε στην πλατεία Ελευθερίας με τα δύο άτομα να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλον ενώ βγάζει άλλος ένα μεταλλικό αντικείμενο και χτυπάει τον έναν στο κεφάλι. Οι δράστες του συμβάντος είναι γνωστοί στις αρχές και συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.