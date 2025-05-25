Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 25 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 27.5 ημερών



