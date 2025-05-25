Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 25 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού.
Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 27.5 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Σοκ στην Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να πηδήσει από μπαλκόνι μαζί με το παιδί του
- Συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στο Σύνταγμα: «Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά μας»
- Η κόλαση που έζησε ο νεαρός επιχειρηματίας από τους απαγωγείς – Τα σημάδια των βασανισμών, ο τράπερ και η «Μέθοδος της Τίγρης»
