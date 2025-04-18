Mε αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με χιλιάδες οχήματα να έχουν περάσει από το πρωί από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων από τον Ασπρόπυργο μέχρι τα διόδια Ελευσίνας ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα μέχρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιφερειακή του Αιγάλεω έως την έξοδο Ελευσίνας.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με σταθερή ροή ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι 34.700 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας και 28.585 οχήματα από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τις 16:00 το απόγευμα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

