Σύλληψη στο Κιλκίς για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων

Συνελήφθη γυναίκα όταν μετά από έλεγχο της ΕΛΑΣ στο κατάστημά της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 600 κροτίδες

Κιλκίς

Για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα συνελήφθη χθες το μεσημέρι, Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου, σε περιοχή του Κιλκίς, μία γυναίκα όταν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η αστυνομία στο κατάστημά της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 600 κροτίδες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

