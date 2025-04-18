Για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα συνελήφθη χθες το μεσημέρι, Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου, σε περιοχή του Κιλκίς, μία γυναίκα όταν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η αστυνομία στο κατάστημά της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 600 κροτίδες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

