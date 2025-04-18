Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος στα Χανιά, με έναν 33χρονο να εντοπίζεται νεκρός από τον αστυνομικό σκοπό.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για έναν 33χρονο κρατούμενο Αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συνεχιζόταν η κράτησή του μέχρι την απέλασή του από τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Πρωινές ώρες σήμερα (18.04.2025), στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, εντοπίστηκε από τον αστυνομικό σκοπό κρατητηρίων, αλλοδαπός κρατούμενος ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος ενώ ο αστυνομικός του προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο αφού προσήλθε, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης του, αυτός κατέληξε.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη την 15.04.2025 για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συνεχίστηκε η κράτησή του για τη διοικητική του απέλαση.

Την 16.04.2025 κατόπιν αδιαθεσίας του μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρέμεινε για εξετάσεις και εξήλθε χωρίς να του χορηγηθεί καμία θεραπευτική αγωγή.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ στον χώρο εκλήθη ιατροδικαστής και συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών».

