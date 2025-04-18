Διασωληνωμένες νοσηλεύονται δύο γυναίκες μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.

Αποτέλεσμα του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος ήταν ο τραυματισμός 5 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, την ασθενή που μετέφεραν και τις δύο γυναίκες που πλακώθηκαν από την κολώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 78χρονη που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο είναι διασωληνωμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διασωληνωμένη είναι και η μια 53χρονη πεζή, η οποία νοσηλεύεται με πολλαπλές κακώσεις στην αριστερή της πλευρά.

Η άλλη 53χρονη πεζή είναι σε σταθερή κατάσταση σε απλό θάλαμο στην ορθοπεδική κλινική. Ακολουθεί συντηρητική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

