Φωτιά ξέσπασε πριν τις 12 σήμερα, Κυριακή σε κατάστημα εστίασης στο ιστορικό Καπάνι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το thestival εκδηλώθηκε σε εστιατόριο, εξαπλώθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με τις δυνάμεις να έχουν αυξηθεί καθώς πλέον στο σημείο βρίσκονται 10 οχήματα με περισσότερους από 20 πυροσβέστες και τρία κλιμακοφόρα οχήματα.

Η περιοχή μάλιστα έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ. καθώς υπήρχαν πληροφορίες για ύπαρξη φιαλών αερίου στο εσωτερικό κάποιας παρακείμενης επιχείρησης.

Παραμένει άγνωστο από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά και η κατάσβεση της παραμένει δύσκολη.

Με αναπνευστικά προβλήματα πυροσβέστες

Στο σημείο της φωτιάς έφτασαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, τρία ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα καθώς υπήρχαν αναφορές για πυροσβέστες που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα στο 424 ΓΣΝΕ με αναπνευστικά προβλήματα και προληπτικούς λόγους.

Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός με τις Αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Πηγή: skai.gr

