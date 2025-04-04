Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ικανοποίησή της για την – έστω και καθυστερημένη – στήριξη των πληγέντων και των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι, εξέφρασε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Καλλίτσα Αναγνώστου, μιλώντας στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής.

«Η νομοθετική αυτή ρύθμιση έρχεται να καλύψει έστω και με καθυστέρηση ένα νομοθετικό – κοινωνικό κενό 7 σχεδόν ετών από τη συντέλεση της τραγωδίας στο Μάτι και στους υπόλοιπους οικισμούς του οποίο ο σκοπός εξαρχής θα ήταν η ταχύτερη ανακούφιση των πληγέντων συγγενών θανόντων και των εγκαυματιών από τις πολυδάπανες και πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες δικών για τη δικαίωση των ανθρώπων τους που δικαίως χάθηκαν λόγω πράξεων και παραλήψεων του κρατικού μηχανισμού. Επί της διάταξης θα πρέπει να καθίσταται απολύτως σαφές άνευ δυνατότητας διαφορετικής ερμηνείας ότι το ελληνικό δημόσιο παραιτείται από όλο τα ένδικα μέσα», τόνισε η κα Αναγνώστου, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση της ρύθμισης για την παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα για αποζημιώσεις. Η ίδια ζήτησε την αποκατάσταση των ολιγωριών και των αδικιών στα αντανακλαστικά του κράτους σε σχέση με την τραγωδία στο Μάτι, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των θυμάτων αντίστοιχων τραγωδιών. Μάλιστα, αιτήθηκε τη χορήγηση ειδικής σύνταξης για τους παθόντες και τις οικογένειες των θανόντων και εγκαυματιών που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού 50%, προβλέποντας και όσους νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή μονάδες εγκαυμάτων, όπως αντίστοιχα προβλέπεται για το σιδηροδρομική δυστύχημα των Τεμπών.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ καθώς και το γεγονός πως αναγνωρίζεται τώρα μετά από 7 χρόνια κάπως η αξία όλων ημών και ευχόμαστε αυτό να μην είναι το τελευταίο στάδιο», πρόσθεσε η ίδια κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.