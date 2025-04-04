Ότι ο κύριος Λακαφώσης παραδέχτηκε ότι δεν είναι μηχανικός αναφέρει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Ο δικηγόρος μας κος Κουμπουρας Λεωνίδας αναζητώντας πάντα την αλήθεια σύμφωνα με την εντολή που του δώσαμε και σε πλήρη συνεννόηση και ταύτιση με τις οικογένειες που εκπροσωπεί ισχυρίστηκε ότι ο κος Λακαφωσης ενώ δηλώνει κατά ιδιότητα μηχανολόγος μηχανικός δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν έκανε ποτέ έναρξη τέτοιου επαγγέλματος δεν έχει εγγραφεί ποτέ στο ΤΕΕ και δεν έχει σφραγίδα μηχανικού !!!

Ο κύριος Λακαφωσης σήμερα παραδέχτηκε ότι όλα τα παραπάνω είναι αλήθεια !!!

Ένας τεχνικός σύμβουλος ο «εθνικός μας πραγματογνώμονας» δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού και ο κόσμος μέχρι σήμερα θεωρούσε ότι είναι μηχανικός έτσι τον αποκαλούσαν στα πάνελ όταν ζωγράφιζε φορτία !!!

Για την αντιποίηση κατά εξακολούθηση του επαγγέλματος αυτού να επέμβει άμεσα η Δικαιοσύνη και το ΤΕΕ Ελλάδος. Αλήθεια οι μηχανικοί της χώρας μας και ο επιστημονικός κόσμος που ιδρώνει κάθε μέρα στο ελεύθερο επάγγελμα και ο πρόεδρος του ΤΕΕ τι έχουν να δηλώσουν για όλα αυτά;

Θα επιτρέπουν όλους αυτούς να παίζουν παιχνίδια πάνω στα νεκρά παιδιά μας.

Η αίτηση του δικηγόρου μου Λεωνιδα Κουμπουρα έγινε δεκτή.

Τέρμα τα ψέμματα μέχρι εδώ !!!

Μόνο με την αλήθεια πορευόμαστε και θα πορευτούμε όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους !!!

ΥΓ. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο κύριος Παπαδημητρίου τα γνωρίζει όλα αυτά;»

