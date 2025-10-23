Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΜΑΤ μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Σε εξέλιξη φοιτητική πορεία

Σε εξέλιξη φοιτητική πορεία στο Σύνταγμα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Διμοιρίες ΜΑΤ σχημάτισαν «κορδόνι» μπροστά από το μνημείο

ΜΑΤ μπροστά στο μνημείο για τα Τέμπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φοιτητική πορεία στο κέντρο της Αθήνας, μία ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Διμοιρίες των ΜΑΤ σχημάτισαν «κορδόνι» μπροστά από το Μνημείο, στο Σύνταγμα, ενόψει της άφιξης των διαδηλωτών στο σημείο.

Πέραν από την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στους γύρω δρόμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΑΤ Τέμπη Πορεία Σύνταγμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark