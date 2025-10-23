Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φοιτητική πορεία στο κέντρο της Αθήνας, μία ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Διμοιρίες των ΜΑΤ σχημάτισαν «κορδόνι» μπροστά από το Μνημείο, στο Σύνταγμα, ενόψει της άφιξης των διαδηλωτών στο σημείο.

Πέραν από την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στους γύρω δρόμους.

Πηγή: skai.gr

