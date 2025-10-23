Πλημμύρισε το Μεσολόγγι: Φρεάτια, υπόγεια και δρόμοι ένα ποτάμι - Δείτε βίντεο

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου βιώνουν ξανά τον ίδιο εφιάλτη με τα νερά να μπαίνουν στα σπίτια τους. Ολόκληρες περιοχές πνίγηκαν στα νερά, σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr.

Απόγνωση και οργή εκφράζουν οι κάτοικοι, διότι δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η πολλοστή. Μια έντονη βροχή και αποκαλύπτει τη γύμνια της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Χαντάκια να ανοίγονται κατόπιν εορτής για να φεύγουν τα νερά. Φρεάτια βουλωμένα. Αντλιοστάσια στα οποία έπεσαν εκατομμύρια ευρώ μέσω διαδικασιών «έκτακτης ανάγκης» και δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με το αυτοκίνητο να θυμίζει βάρκα έτοιμη να βουλιάξει:

Πηγή: skai.gr

