Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στο Κορωπί με θύμα μια 40χρονη από τη Λιθουανία.

Η γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της, μέσα στο σπίτι τους ενώ εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία, υποστηρίζοντας πως βρήκε τη γυναίκα χτυπημένη.

Ωστόσο, οι αρχές εντόπισαν ισχυρές ενδείξεις κακοποίησης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 η ίδια γυναίκα είχε πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού από τον 50χρονο, ο οποίος τότε είχε συλληφθεί.

Πηγή: skai.gr

