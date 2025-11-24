Μαρτυρία για το φονικό στη Νέα Πέραμο: «Κάθε μέρα γινόταν ο χαμός, ξύλο, ναρκωτικά, κρασί»

Για τραγικές συνθήκες διαβίωσης, καταχρήσεις και καθημερινή βία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου κάνουν λόγο περίοικοι.



​Όπως περιέγραψε σε μαρτυρία του γείτονας των αδελφών, η ένταση και οι φασαρίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ. «Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα ο χαμός. Ήταν αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν στο ξύλο».



​Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι καβγάδες ήταν συχνοί, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες: «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα χαμός εδώ». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

​Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

​Ο γείτονας σκιαγράφησε μια εικόνα απόλυτης φτώχειας και εγκατάλειψης για τα τρία αδέρφια. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα 'χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο» σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.



​Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε κάνει παρατηρήσεις για τις φασαρίες και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και με απείλησαν και οι τρεις».



Τέλος, έδωσε πληροφορίες για τους τρεις άνδρες, αναφέροντας πως το θύμα ήταν επαίτης, ένας ήταν ντελιβεράς και ο τρίτος «ήτανε σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».

