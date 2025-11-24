Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στην Κρήτη από τον τραγικό θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε το απόγευμα της Κυριακής ενόσω βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο.

Η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το κοριτσάκι ξαφνικά παρουσίασε πολύ έντονη αδιαθεσία. Άμεσα προσπάθησε να βοηθήσει το παιδάκι, το οποίο - δυστυχώς - λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τη "Φωνή του Μαλεβιζίου", το νήπιο διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής.

Το τραγικό συμβάν έχει κλονίσει την τοπική κοινωνία και την τραγωδία της οικογένειας που είναι αγαπητή στην ευρύτερη περιοχή.

