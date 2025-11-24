Λογαριασμός
Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο: Σκότωσε τον αδερφό του με μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διαπληκτίστηκε με τον 44χρονο αδερφό του ο οποίος τον χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε 48χρονος άνδρας μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διαπληκτίστηκε με τον 44χρονο αδερφό του ο οποίος τον χτύπησε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στη συνέχεια, ο τρίτος αδερφός ενημέρωσε την αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος νοσηλεύεται λόγω τραυματισμού.

