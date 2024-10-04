Σεπόλια: Συνελήφθησαν 18χρονος και 15χρονος για διακίνηση ουσιών έξω από σχολείo

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το απόγευμα στα Σεπόλια, 2 αλλοδαποί, ένας 18χρονος από την Αλβανία και ένας 15χρονος από την Πολωνία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έξω από Δημοτικό σχολείο.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας 34χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ένας 52χρονος πατέρας του 15χρονου παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σχετικά με τη δράση των 2 νεαρών στην διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Σεπολίων και συγκεκριμένα έξωθεν σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα ο 34χρονος εντοπίστηκε να κατέχει αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 15χρονο κατηγορούμενο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 2 νεαρούς έξω του από το Δημοτικό σχολείο όπου σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 106 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ και

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.