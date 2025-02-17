Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Φεβρουαρίου

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος, των Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων και του Αγίου Θεοδώρου Βυζαντίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 18:06 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 54 λεπτά

Σελήνη 19.2 ημερών

