Σταθερή αλλά κρίσιμη χωρίς ωστόσο επιπλοκές εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας η οποία νοσηλεύεται για τέταρτο 24ωρο στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη συναυλία της στο Ηρώδειο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δράγαση στο ΣΚΑΪ, η Μαρινέλλα έχει απόλυτη επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο οι γιατροί έχουν συστήσει ηρεμία και ξεκούραση.

Για το λόγο αυτό τα επισκεπτήριο είναι πολύ αυστηρό και μόνο η κόρη της μπορεί να την επισκεφθεί όπως και τα δύο της εγγόνια.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) παραμένει νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ μετά από σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Έχοντας συμπληρώσει τέσσερα 24ωρα, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη χωρίς μείζονες επιπλοκές.

Οι θεράποντες ιατροί

Ηλίας Κ. Πολιτάκης - Ηλίας Ανδριανάκης - Κωνσταντίνος Σπέγγος»

Πηγή: skai.gr

