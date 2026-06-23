Γαλλία: Η Τρίτη ήταν η θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα

Η σημερινή ημέρα (23/06) ήταν «η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία» από την έναρξη των μετρήσεων το 1947 και πολλά απόλυτα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Météo-France.

Ο εθνικός θερμικός δείκτης, ένας μέσος όρος ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς, ανήλθε στους 29,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα που είχε συγκεντρώσει σήμερα στις 17.00 τοπική ώρα ο δημόσιος φορέας. Η θερμοκρασία αυτή είναι υψηλότερη από τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4°C).

«Πολλά» απόλυτα ρεκόρ καταρρίφθηκαν για μία ακόμη φορά σε πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας με 43,3°C στο Καζό (Ζιρόντ), 42,2°C στο Νιορτ (Ντε-Σεβρ), 42,1°C στο Μπορντό (Ζιρόντ) ή 41,3°C στη Ρεν (Ιλ ε Βιλέν), σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Θερμοκρασία 44,3 βαθμών Κελσίου μετρήθηκε στο Πισός (Λαντ), επισημαίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας.

«Ανάλογες συνθήκες αναμένονται έως το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 40-42 βαθμούς Κελσίου και δύσκολες ελάχιστες θερμοκρασίες», σημειώνει η Météo-France.

«Αυτό το κύμα καύσωνα θα είναι οπωσδήποτε συγκρίσιμο σε σφοδρότητα με εκείνο του Αυγούστου του 2003. Αναμένεται να το ξεπεράσει σε όρους μέγιστης έντασης. Η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τη διάρκειά του», υπογραμμίζει η Météo-France στον ιστότοπό της.

Πηγή: skai.gr

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