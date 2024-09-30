Εξηγήσεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον περασμένο Αύγουστο, καλούνται να δώσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, που διεξάγεται για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) κι έναν μηχανικό, οι οποίοι θα εξεταστούν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι δύο πρώτοι είναι προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα, Δευτέρα, τις εξηγήσεις τους, αλλά αναμένεται να ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία, όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον τους. Για τον μηχανικό η διαδικασία μετατέθηκε για την Τετάρτη, ύστερα από προθεσμία που ήδη έλαβε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα κληθούν να τοποθετηθούν πάνω στα ευρήματα του πραγματογνώμονα, το πόρισμα του οποίου κατατέθηκε προ 10ημέρου στο ΑΤ Κασσάνδρας και καταγράφει μία σειρά από αστοχίες και παραλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία του παιχνιδιού. Μεταξύ άλλων, στην πορισματική του έκθεση ο πραγματογνώμονας διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ιδιοκατασκευή, με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων που δεν παρείχαν κανένα εχέγγυο ή πρότυπο ασφάλειας κατασκευαστή.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, που θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

