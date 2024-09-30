Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στην Κορινθία. Σύμφωνα με τον δήμο, «η απόφαση ελήφθη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πυρκαγιά», στην περιοχή των Ροζενών.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 6 το πρωί εντοπίστηκαν δυο απανθρακωμένες σοροί έξω από μαντρί κοντά στο χωριό Ελληνικό, στην Κορινθία. Η μάχη με τις φλόγες, που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, διήρκεσε όλη τη νύχτα, ενώ έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι 6 χωριών.

Πηγή: skai.gr

