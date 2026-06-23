Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα- διά στόματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αυτή τη φορά, με τον πρόεδρο του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης να διατρανώνει πως «δεν μπορεί να γραφτεί τίποτα» ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, αν η Τουρκία δεν πει τον τελευταίο λόγο.

Σύμφωνα με τον Μπαχτσελί, η χώρα του επιβάλλει την παρουσία της τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι παρά τις επιδιώξεις «να την αφήσουν εκτός των ενεργειακών εξισώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων» και σε κάθε σταγόνα της «Γαλάζιας Πατρίδας», στην οποία οι Τούρκοι θα είναι «πάντα παρόντες».

«Όσοι γράφουν εκθέσεις για την Τουρκία χωρίς να βλέπουν όλα αυτά, κοιτάζουν τον χάρτη αλλά δεν μπορούν να μας δουν. Δε μας γνωρίζουν, δεν μπορούν να προβλέψουν το επόμενο βήμα μας, δεν μπορούν να αντιληφθούν τον ορίζοντά μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Μάλιστα ο Μπαχτσελί σχολίασε πως έχει περάσει προ πολλού η εποχή του να προσδοκάται στρατηγική συνεργασία από την Άγκυρα ενώ της «ρίχνουν λάσπη» κάνοντας λόγο για λάσπη που δέχεται τόσο το Εθνικιστικό Κίνημα όσο και οι Εστίες Ιδεωδών και η «πατρίδα-παιδί» όπως και χαρακτήρισε το ψευδροκράτος.

«Ας γράφουν όσο θέλουν οι Βρυξέλλες. Από την Άγκυρα το μόνο που ακούγεται είναι ο αντίλαλος της έλλειψης ευφυΐας. Ο λύκος αγαπά την καταχνιά, αλλά όποιος στήνει παγίδα δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του κυνηγό. Όσοι στήνουν παγίδες στους Τούρκους πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι, θα καταλήξουν οι ίδιοι τα θηράματα», είπε και πρόσθεσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να βαδίζει στον δικό της δρόμο, με τη δική της λογική, τη δική της βούληση «και με τη χάρη του Αλλάχ».

«Ο άνεμος είναι με το μέρος μας, τα πανιά μας είναι ανοιχτά, η πυξίδα μας είναι σταθερή, η πρόθεσή μας σοβαρή και ο όρκος μας είναι το μέλλον: Κάτω από τον θόλο του ουρανού, στην αιώνια τουρκική πατρίδα την Ανατολία, στο δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων και σε κάθε σταγόνα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα είμαστε για πάντα παρόντες», υπογράμμισε.



Πηγή: skai.gr

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