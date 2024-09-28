Λογαριασμός
Σε ένα κατάμεστο Ηρώδειο πραγματοποιήθηκε χθες η παράσταση «Έτσι έζησα. 90 χρόνια Γιώργος Κατσαρός»

Γιάννης Πάριος: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη "Μάνα" όλων των τραγουδιστών, Μαρινέλλα, χθες βράδυ στο Ηρώδειο

Σε κλίμα συγκίνησης και κάπως μουδιασμένα μετά από όσα συνέβησαν στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου την Τετάρτη το βράδυ με την κατάρρευσης της Μαρινέλλας μπροστά σε περίπου 5.000 ανθρώπους και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και κρίθηκε επιβεβλημένη η εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου και παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σύμφωνα με το τελευταίο Ιατρικό Ανακοινωθέν.

Ιδιαίτερα φορτισμένοι πολλοί από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Ο Τάκης Ζαχαράτος γονάτισε και φίλησε τη σκηνή που όπως είπε λαβώθηκε ο αετός.

TAGS: Μαρινέλλα Γιάννης Πάριος Ηρώδειο WomenOnly
