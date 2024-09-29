Παπαρίζου-Μάστορας: Η συγκινητική αναφορά τους στη Μαρινέλλα στη συναυλία τους στην Κύπρο

Ο Χρήστος Μάστορας μάλιστα είχε σταθεί και είχε μιλήσει και στις κάμερες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν έφευγε για την Κύπρο και για τη συγκεκριμένη συναυλία που έδωσε με την Έλενα Παπαρίζου στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας.

Το βράδυ της συναυλίας όμως απευθύνθηκαν στο κοινό που δεν σταμάτησε να τους χειροκροτά. Πρώτη μίλησε η Έλενα Παπαρίζου η οποία είχε εμφανιστεί στο ίδιο Αμφιθεάτρο μαζί με τη Μαρινέλλα πριν από λίγο καιρό και όπως έχει γίνει γνωστό όταν ενημερώθηκε τι έχει συμβεί στο Ηρώδειο ξέσπασε σε κλάματα.

