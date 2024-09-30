Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: «Πρωταγωνιστικό ρόλο η οικογένεια στη νεανική παραβατικότητα, όσο κι αν κάποιοι το αρνούνται»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το θέμα του άγριου ξυλοδαρμού της 14χρονης στη Γλυφάδα από συμμαθητές της, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε πως το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων δεν αποτελεί αστυνομικό, αλλά κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη συμμετοχή πολλών. Μάλιστα, όπως δήλωσε, οι πολλές συλλήψεις προκύπτουν αντίστοιχα από τους πολλούς ελέγχους των αστυνομικών σε περιοχές με έντονα τέτοια περιστατικά.

«Η κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών, οι κλοπές, οι σωματικές βλάβες ή και η κατοχή κάποιων όπλων και αιχμηρών αντικειμένων δείχνουν ότι τα παιδιά είναι παραβατικά. Δεν κατανοούν πόσο επικίνδυνα είναι ορισμένα αντικείμενα, κυρίως επειδή δεν έχουν μεγαλώσει μέχρι πού βρίσκονται τα όρια τους και πού σταματάει η δική τους ελευθερία και αρχίζει η ελευθερία των άλλων. Έχουμε ξαναπεί ότι πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό έχει η οικογένεια, όσο κι αν μερικοί το αρνούνται».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως υπάρχουν μηχανισμοί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που παρακολουθούν αν πραγματοποιούνται εγκλήματα ή καλέσματα σε βία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά από τέτοια περιστατικά να έχουν αποτραπεί, κυρίως στη Νοτιοανατολική Αττική.

«Κάθε φορά που υπάρχει περιστατικό με ανηλίκους, ενημερώνεται ο Εισαγγελέας και για τη σύλληψη των γονέων διατάζεται είτε να κρατηθούν είτε να οδηγηθούν ενώπιόν του είτε να αφεθούν ελεύθεροι, για να συμπεριληφθούν απλά στη δικογραφία. Στην περίπτωση της Γλυφάδας, τα παιδιά δεν οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, αλλά συνελήφθησαν δυο άτομα εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ οι υπόλοιποι καλούνται τώρα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης να δώσουν εξηγήσεις».

«Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο - Βρέθηκαν δυο απανθρακωμένες σοροί»

Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ξυλόκαστρο, με τρεις περιοχές να έχουν εκκενωθεί από το βράδυ της Κυριακής, ενώ το πρωί της Δευτέρας βρέθηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ δυο σωροί απανθρακωμένες. «Υπάρχουν δυο άτομα δηλωμένα ως αγνοούμενα στην Αστυνομία, οπότε προφανώς πρόκειται για αυτούς τους δυο ανθρώπους, αν και πρέπει να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία και από την Πυροσβεστική για ταυτοποίηση» όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν, ενώ στο σημείο παραμένει και η Αστυνομία για να αποκλείσει τους πολίτες που πιθανόν θέλουν να κινηθούν σε περιοχές που υπάρχει ακόμα φωτιά, η οποία παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη νύχτα. Αναφορικά με τους δυο απανθρακωμένους, ανέφερε πως είχαν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή, η οποία είχε διάσπαρτες κατοικίες, με τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέφουν είτε για να μπουν σε κάποιον χώρο/κτηνοτροφική μονάδα, είτε για να βοηθήσουν κάποιον άλλον συνάνθρωπό τους με τη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

