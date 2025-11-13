Για το πώς ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα σε τουριστικά σκάφη στη Μαρίνα Ζέας αλλά και για την άμεση κινητοποίησης της πυροσβεστικής και των λοιπών δυνάμεων, μίλησε στο skai.gr και στον Μάκη Συνοδινό ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Όπως είπε, η φωτιά ξεκίνησε από ένα τουριστικό - επαγγελματικό ξύλινο σκάφος, ημερόπλοιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και στα διπλανά σκάφη.

«Οι πιθανότητες λένε ότι λόγω του ότι δεν υπήρχε πλήρωμα, δεν γινόταν κάποια εργασία, δεν υπήρχε κάποια βάρδια επιφυλακής το βράδυ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έγινε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή από κάποιο βραχυκύκλωμα και όχι από κάποια φωτιά που πήγε κάποιος να βάλει ή να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα για θέματα ασφάλειας» ανέφερε ο κ. Βάλλης.

Επισήμανε, ότι «το σκάφος δεν ήταν κάποια θαλαμηγός, δεν ήταν κάτι ακριβό άρα δεν πρόκειται για εμπρησμό. Θα αποδειχτεί βέβαια αυτό και από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό από τι προήλθε» πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι η παρέμβαση των στελεχών και των πληρωμάτων της μαρίνας ήταν άμεση «και από θάλασσα για να βγάλουν τα διπλανά σκάφη εκτός μαρίνας καθώς και άμεσα να ξεκινήσουν τις ρίψεις νερού με τις μάνικες της μαρίνας. Έπειτα πολύ γρήγορα κατέφθασε η πυροσβεστική από στεριά και θάλασσα και περιορίστηκε η φωτιά και δεν πήγε στα διπλανά σκάφη που ήταν πάρα πολλοί θαλαμηγοί μεγάλης αξίας» κατέληξε ο κ. Βάλλης.

