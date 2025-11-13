Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε 4 σκάφη στη Μαρίνα Ζέας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:50 τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σκάφος που ήταν δεμένο στη μαρίνα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και επεκτάθηκε σε ακόμη τρία σκάφη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τρία σκάφη εξ αυτών βυθίστηκαν.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο από ξήράς και με πλωτό σκάφος προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης σκάφος του λιμενικού και ένα ρυμουλκό.

Πηγή: skai.gr

