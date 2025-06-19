Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονος Ουκρανός για απάτη με δημοτικά ακίνητα στην Οδησσό

Ένας 54χρονος Ουκρανός συνελήφθη στην Αρναία Χαλκιδικής, καθώς καταζητείται στην πατρίδα του για απάτη με δημοτικά ακίνητα στην πόλη της Οδησσού.

Ο καταζητούμενος, που διώκεται με διεθνές ένταλμα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατευθυνόταν προς το 'Αγιον Όρος. Οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ουκρανικών αρχών κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη και πλαστογραφία. Η ποινική διαδικασία κινήθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Οδησσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της Οδησσού, ενώ οι πράξεις που του αποδίδονται συνδέονται με τη συμμετοχή του - επί σειρά ετών - σε μια μόνιμη επιτροπή δημοτικής περιουσίας της συγκεκριμένης πόλης. Με τη συνδρομή συνεργών του, κατηγορείται ότι «πρωταγωνίστησε» σε αυθαίρετη διαχείριση ακινήτων ζημιώνοντας τη δημοτική περιουσία.

Τοποθετούμενος ενώπιον του εισαγγελέα εφετών επί των κατηγοριών, ο 54χρονος τις αρνήθηκε, ενώ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του στην Ουκρανία. Το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποφανθεί εάν θα τον εκδώσει στην πατρίδα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

