Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην κυκλοφορία ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Αυτά που κατασκευάζονται τώρα είναι τα τελευταία 46 χιλιόμετρα στο βόρειο τμήμα του οδικού άξονα.

Ο Ε65, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, περίπου. Το έργο που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Η σύνδεση της με την Εγνατία Οδό θα γίνει στος ύψος των Γρεβενών.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

Υπό κατασκευή από την ΤΕΡΝΑ, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών. Για την κατασκευή τους λειτουργούν (δύο) 2 κεντρικές και (δύο) 2 υποστηρικτές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Η γενική κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 72,77% (στοιχεία Μαρτίου 2025).

Πρόοδος Κατασκευής Βορείου Τμήματος

* Συνολική πρόοδος κατασκευής 72,77%.

* Σήραγγες: 98,47%

* Γέφυρες: 95,87%

* Ασφαλτικά: 44,87%

* Χωματουργικά: 85,33%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος

➢ Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.

➢ 2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)

➢ 2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)

➢ 23 Γέφυρες

➢ 14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

➢ 3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

➢ 89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

➢ 6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

➢ 2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο - Καρπερό)

➢ 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

➢ 2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου - Καρπερού)

➢ 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

