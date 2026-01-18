Μέχρι αργά χθες το βράδυ υπήρχαν διαδοχικές συναντήσεις σε όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, με τους αγρότες να σταχυολογούν τα κρίσιμα ζητήματα που θα θέσουν αύριο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη, το μπλόκο θα εκπροσωπηθεί με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνο Σέφη.

Τα Μάλγαρα παραθέτουν και προκρίνουν το θέμα του ρυζιού, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται οι μεγαλύτεροι ορυζώνες στην Ελλάδα, ενώ η συμφωνία Mercosur δημιουργεί ένα ακόμη ζήτημα για τη διάθεση του προϊόντος, που όπως λένε ήδη πωλείται φτηνά και χάνουν μέρος του εισοδήματος από αυτό, μιας και το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από το κέρδος από τις πωλήσεις. Παράλληλα θα θέσουν το ζήτημα του ρεύματος.

Ταυτόχρονα έχουν επιδοθεί δύο κλήσεις σε αγρότες για παρακώλυση της δημόσιας συγκοινωνίας και οι δύο αγρότες αναμένονται την προσεχή Τετάρτη για ανωμοτί κατάθεση.

Την ίδια ώρα σε ανακοίνωσή τους, (από τα μπλόκα που ήδη συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό), όπως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, αναφέρει ότι ολοκληρώνονται οι κινητοποιήσεις τους και ολοκληρώνεται και το μπλόκο στο Νησέλι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η πρωτοφανής 50ημερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων ολοκληρώνετε τη Δευτέρα. Ο αγώνας για τη βιωσιμότητα και η προσπάθεια δεν θα σταματήσουν, η κατάσταση το απαιτεί περισσότερο από ποτέ. Σε ό,τι αφορά τη δική μας εκπροσώπηση οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση επί διήμερο, είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά, από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις, που παραθέτονται:

-Οικονομικες ενισχύσεις σε βαμβάκι και σκληρό σιτάρι, με 80 εκ. με χρήματα του ΣΣ ΚΑΠ, και 80εκ για την κτηνοτροφία. Με δεδομένο ότι το περιθώριο υπολογίζεται στα 237 εκ. θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο, και με απαραίτητες αλλαγές στον πνεύμα δίκαιης κατανομής.Προς στιγμή η ενίσχυση είναι ανεπαρκής, ειδικά όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος.

-Deminimis των 30- 35εκ για μηδικές. Θα είναι σημαντική ανακούφιση με τον όρο ότι θα καταβληθεί δίκαια, στις περιοχές που αγγίζει το πρόβλημα.Και η Ημαθία της καραντίνας με θανατωμένο ζωικό κεφάλαιο, όλα τα ζώα του Δ.Αλεξάνδρειας, - που παράγει και τις μηδικές - θα πρέπει να συμπεριληφθεί.

Η ένταξη των εξαιρεμένων για την περιοχή, από παγετούς, του 2021 και για το 2025, σε μήλα-αχλάδια, στα deminimis και ad hoc αντίστοιχα.

- Νέα δέσμευση του προέδρου Έλγα για της βροχοπτώσεις, Αυγούστου του 2024 στα πυρηνόκαρπα σε απώτερο χρόνο.

Την κάλυψη των ρυζοκαλλιεργητών, μετά το αίτημα μας και την ανταπόκριση της κυβέρνησης, μετά την παραδοχή πλέον πώς, οι τιμές κατέρρευσαν και αν παγιωθούν στα σημερινά επίπεδα, θα ενισχυθούν μέσα από το deminimis. -Η νέα λύση για το πετρέλαιο που συμφωνήσαμε, εξασφαλίζει +50% στα λίτρα, και επιπλέον αναθεώρηση με κάλυψη και των αναγκών άρδευσης.

Μειωμένη τιμή στην πορφίνα, κατά 41 λεπτά ΕΦΚ και 10 λεπτά ΦΠΑ.Τιμολογώντας όλη την αξία, συμψηφίζοντας όλο το ΦΠΑ, και επιστρέφοντας, μέσα στη μέρα τα 51λεπτα στον πρατηριουχο.

- Συμφωνήθηκε η υπαγωγή όλων σε ρεύμα 8.5 λεπτών, αφού συμπληρώνονται οι 12 δόσεις των ρυθμίσεων,δεν έγινε δεκτή η πρόταση για πληρωμή 2 φορές το χρόνο έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης.

Δέσμευση του πρωθυπουργού σε αποκατάσταση του φετινού εισοδήματος στους κτηνοτρόφους των θανατωμένων κοπαδιών και ανασύστασης με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί με την υποστήριξη Τράπεζας και εγγύησης και επιδότησης του δημοσίου. Η διαπραγμάτευση οδήγησε και σε λύσεις που αφορούν, σχεδόν 800χιλ αγροτεμάχια και πάνω από 40χιλ αγρότες αφορούν οι λύσεις, που αποφασίστηκαν στις 2 συσκέψεις μας, με τα κυβερνητικά κλιμάκια, υπό τον Πρωθυπουργό και υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

Με αυτές, λύνονται, όλα τα τεχνικά λάθη και προβλήματα των πληρωμών για το 2025, του Μ23, και των ελέγχων έως φέτος και των διοικητικών.

Θα ανοίξει και βάση του συστήματος για αλλαγές που αιτηθήκαμε και την ενσωμάτωση των νέων ισχυόντων που είναι:

-Κατάργηση ΑΤΑΚ για κάτω από τα 20στρ.

-Με αποδεδειγμένη κατοχή τουλάχιστον του 20% του αγροτεμαχίου, πληρώνετε όλο το τεμάχιο.

-Υπεύθυνη δήλωση στη βάση my support της ΑΑΔΕ, με το καλλιεργημένο τεμάχιο και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, πληρώνει το τεμάχιο, και στις περιπτώσεις ανταλλαγών.

Πληρώνονται και τα τεμάχια αγνώστου ιδιοκτήτη, εάν καλλιεργούνται για τρίτη χρονιά.

Εκτάσεις που είναι δηλωμένες στα ΟΣΔΕ, αλλά στο υπόβαθρο εμφανίζονται ως Δημοσίου, υπέρ του παραγωγού.

Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει άμεσα, τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που δηλώνονται από παραγωγούς.

Έλεγχοι προηγούμενων ετών, που τώρα αξίωναν ύπαρξη ΑΤΑΚ, ενώ κατά τη συμπλήρωση της αίτησης όχι, θα γίνονται πια με τα παραπάνω κριτήρια. Η προσμονή ,για τη νομοθέτηση, το άνοιγμα της βάσης και η επιτυχής και σύντομη πληρωμή όλων.

Δεν αλλάζει το γεγονός της αδικαιολόγητης παρατεταμένης απλωσιάς που βιώνουμε οι αγρότες, με την εξαφάνιση του αξιόχρεου μας και την καταστροφική αδυναμία ανταπόκρισης σε ανελαστικές υποχρεώσεις μας. Μεγάλο μέρος των αιτημάτων, δικών μας αλλά και συνολικά του αγροτικού κόσμου δε βρήκε καν χώρο στο τραπέζι, και πολλά απ’ αυτά υψηλής σημασίας.

Παραθέτουμε και μια σειρά θεμάτων που αιτηθήκαμε, δίχως όμως την οριστική αποδοχή σε αυτή τη φάση:

-Μέριμνα για έγκαιρη διαχείριση του διαθέσιμου αρδευτικού νερού και ανταποδοτικά μέτρα αν οδηγηθούμε υποχρεωτικά σε ξερικές καλλιέργειες.

Συνδεδεμένη στα βιομ.ροδακινα.

Έλεγχο της καταγγελίας μας για καρτέλ στον ηλίανθο και αποκατάσταση της τιμής, με συμπληρωματική ενίσχυση που θα προκύψει από πρόστιμο των υπευθύνων.

-Συμμετοχή στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ.

-Την επιτάχυνση του αρδευτικού έργου νότια του Αλιάκμονα.

-Την παραχώρηση “ηλεκτρικού χώρου” και την επιδότηση φωτοβολταϊκών για τις αγροτικές ανάγκες ιδιωτικών και συλλογικών απαιτήσεων.

-Την αύξηση της ενίσχυσης σε σιτάρι-βάμβακι.

-Την αναθεώρηση της επιμονής στην άρνηση εμβολιασμού. Η καθολική προηγούμενη γνώση του Πρωθυπουργού, και του ΥΠΑΑΤ της λίστας των αιτημάτων του συλλόγου μας,και αναφορά σε αυτά όπως και το επίμονο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και του Αντιπρόεδρου για προτάσεις μας, αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον.

Ειδικά για τη θεσμοθέτηση του αυτόνομου Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου που θα αναβαθμίσει και θα αποκαταστήσει την Επαγγελματική εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου

Αποδεχθήκαμε επίσης, την εντολή του Αντιπροέδρου σε στελέχη της κυβέρνησης για την επίλυσή από κοινού και των απλήρωτων του ΠΑΑ.

Και τη συμμετοχή μας στη συγκρότηση ομάδας εργασίας υπό την ΑΑΔΕ και του διοικητή, κ. Πιτσιλή για τον νέο “ΟΠΕΚΕΠΕ”και τη διαβούλευση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τους νέους κανονισμούς που θα ισχύουν για τις δηλώσεις του 2026», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

