Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες για υπόθεση επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Ένας 22χρονος αλλοδαπός, συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός 25χρονου αλλοδαπού, απείθεια και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους, ο 22χρονος, για άγνωστη αιτία επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο λαιμό και στο κεφάλι τον 25χρονο. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός μήνα και οκτώ ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

