Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Μύρινα της Λήμνου, όταν ήχησαν σειρήνες και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Στβι στην περιοχή του Πλατύ μεταξυ Αγιας Παρασκευης και πλαγισιου μόλου .

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του limnoslive, παρέα νεαρών που έκανε βόλτα με μηχανές βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δραματικό συμβάν, όταν ένας 20χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να έπεσε σε γκρεμό περίπου 200 μέτρων. Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

ΠTΩΣH OΔHΓOY ΔIKYKΛOY OXHMATOΣ ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH AKPΩTHPIOY THΓANI NOTIOΔYTIKA THΣ ΛHMNOY, META AΠO TPOXAIO ATYXHMA. O OΔHΓOΣ ANAΣYPΘHKE XΩPIΣ TIΣ AIΣΘHΣEIΣ TOY ME TH ΣYNΔPOMH IΔIΩTIKOY ΣKAΦOYΣ KAI METAΦEPETAI ME NAYAΓOΣΩΣTIKO ΣKAΦOΣ Λ.Σ.-EΛ.AKT. ΣTO ΛIMANI THΣ MYPINAΣ. KAIPOΣ BΔ 7 BF.

