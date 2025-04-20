Το 15χρονο παιδί από τη Μαλεσίνα που διακομίστηκε χθες στο Αγία Σοφία, υπεβλήθη σε χειρουργείο κατά το οποίο ακρωτηριάστηκε το δεξί του χέρι από τον καρπό και κάτω.
Επίσης, η κλινική χεριού-Άνω άκρου και Μικροχειρουργική του νοσοκομείου ΚΑΤ νοσηλεύει από τις 17 Απριλίου ως σήμερα 20 Απριλίου 2025, επτά περιστατικά με σύνθετους τραυματισμούς χεριού μετά από εμπλοκή με αυτοσχέδια πυροτεχνήματα ή βεγγαλικά εμπορίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ασθενείς υπέστησαν ακρωτηριασμούς δακτύλων, και πολλαπλά θλαστικά τραύματα. Οι ασθενείς είναι όλοι άντρες. Τρεις ασθενείς είναι μαθητές ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, και 4 ασθενείς από 26 μέχρι 47 ετών. Τα πιο βαριά περιστατικά διακομίστηκαν από το Αγρίνιο, την Κάλυμνο, τη Θήβα και την Άνδρο.
