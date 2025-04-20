Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κεφαλονιά: Παπάς πετάει δυναμιτάκι πρώτος μετά την Ανάσταση - Δείτε βίντεο

Σε σχόλια στα social media, οι πιστοί που παρευρέθηκαν το βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία και είδαν τον παπά, του προσέδωσαν το παρατσούκλι «παπα-στρούκας»

Κεφαλονιά

Παπάς αποτυπώνεται σε βίντεο να πετάει πρώτος δυναμιτάκι το βράδυ της Ανάστασης στην Κεφαλονιά

Ενώ το εκκλησίασμα περίμενε με ανυπομονησία την ώρα του «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας, πριν καν ολοκληρώσει την ευλογία του, έριξε πρώτο ένα δυναμιτάκι στον αέρα, προκαλώντας ιλαρές αντιδράσεις στα social media.

Σε σχόλια στα social media, οι πιστοί που παρευρέθηκαν το βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία και είδαν τον παπά, του προσέδωσαν το παρατσούκλι «παπα-στρούκας».

@_.pollatou_ Στην Κεφαλονιά αυτά μόνο #mpesfypgamw #fy #pasxa #kefalonia ♬ original sound - Xen
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κεφαλονιά Κροτίδες Ανάσταση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark