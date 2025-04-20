Παπάς αποτυπώνεται σε βίντεο να πετάει πρώτος δυναμιτάκι το βράδυ της Ανάστασης στην Κεφαλονιά.

Ενώ το εκκλησίασμα περίμενε με ανυπομονησία την ώρα του «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας, πριν καν ολοκληρώσει την ευλογία του, έριξε πρώτο ένα δυναμιτάκι στον αέρα, προκαλώντας ιλαρές αντιδράσεις στα social media.

Σε σχόλια στα social media, οι πιστοί που παρευρέθηκαν το βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία και είδαν τον παπά, του προσέδωσαν το παρατσούκλι «παπα-στρούκας».

Πηγή: skai.gr

