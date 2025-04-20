Χανιά: Τροχαίο με αγροτικό που καρφώθηκε σε μπεντένι – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα στο Μάλεμε, στην παλιά εθνική Χανίων Κισσάμου, κοντά στο στρατόπεδο της 1ης ΜΑΛ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, σύμφωνα με το kriti360.gr.

Ένα αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπη από τον δρόμο και χτύπησε σε μπεντένι, σπάζοντας αυτό αλλά και την περίφραξη του αεροδρομίου Μάλεμε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά δεν ήταν σαφές πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός.

Δεν υπήρχαν πληροφορίες για εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.