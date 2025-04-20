Αγρίνιο: Απέδρασαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου δύο κρατούμενοι

Απόδραση από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, όπως μεταδίδει το agrinionews.gr.

Δύο εκ των Ρομά που συμμετείχαν στην απόπειρα διάρρηξης σε ATM στην Εθνική Οδό το Σάββατο 12/4, κατόρθωσαν να ξεφύγουν τις μεσημεριανές ώρες από τον αύλειο χώρο των κρατητηρίων χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Οι δύο νεαροί, 18 και 20 ετών, παρέμεναν κρατούμενοι στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης αναμένοντας τη μεταγωγή τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σήμερα, εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία που τους παρουσιάστηκε, κατάφεραν να πηδήξουν τη μάντρα και να εξαφανιστούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό τους ενώ ασφαλώς στο μικροσκόπιο θα μπουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες και κατόρθωσαν να αποδράσουν.

Πηγή: skai.gr

