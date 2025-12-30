Μάξιμος Σαράφης: «Δεν ήμουν μάρτυρας σε δωροδοκία πολιτικού»

Ως «διεφθαρμένη εταιρία» με «μαύρα ταμεία» για δωροδοκίες περιέγραψε και πάλι τη Novartis ο Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης, κατά την απολογία του στη δευτεροβάθμια δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Ο Δεστεμπασίδης δικάζεται μαζί με τη Μαρία Μαραγγέλη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, σχετικά με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία.

Σε πρώτο βαθμό, ο Δεστεμπασίδης έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 25 μηνών και η συγκατηγορούμενή του σε 33 μήνες, με αναστολή και για τους δύο. Ο κατηγορούμενος ανέφερε στο δικαστήριο ότι οι πληροφορίες του για τις πρακτικές της Novartis προέρχονταν από τον τότε επικεφαλής του ελληνικού τμήματος, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Ο Δεστεμπασίδης, πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της Novartis, χαρακτήρισε τη φαρμακοβιομηχανία ως «ΟΠΕΚΕΠΕ στο χώρο του φαρμάκου». Όπως εξήγησε, αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε να καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς. «Όταν με κάλεσε η Εισαγγελία Διαφθοράς, εγώ γνωρίζοντας ότι η εταιρία ήταν διεφθαρμένη από μέσα, δεν βρήκα λόγο να μη το κάνω. Επ’ ουδενί δεν φανταζόμουν ότι από την πρώτη εβδομάδα θα διέρρεε το όνομά μου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν περίμενε ούτε τις εξελίξεις στη Βουλή ούτε τις δέκα κάλπες για την άρση ασυλίας των καταγγελλόμενων πολιτικών.

Τόνισε επίσης ότι «κατέθεσα με διάθεση αλήθειας. Όπου δεν ήξερα, έλεγα «δεν ξέρω», όταν κατέθετα κάτι που έλεγε ο Φρουζής, το έλεγα. Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου. Η Novartis ελεγχόταν σε 9 χώρες. Ήταν ηθικό το κίνητρό μου να καταθέσω στην Ελλάδα. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και πως ήμουν ο 50στός. Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι».

Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου αν ένιωσε πίεση εκείνη την περίοδο, ο κατηγορούμενος απάντησε αρνητικά. «Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ, αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ήταν καταθέσεις-ποταμοί. Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι' αυτό κράτησαν πάρα πολύ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν δέχθηκε απειλές από εισαγγελέα, πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση, αν και κάποιοι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του και να του μεταφέρουν «μηνύματα».

Ο «Μάξιμος Σαράφης» επισήμανε πως δεν υπήρξε ποτέ αυτόπτης μάρτυρας σε δωροδοκία, ωστόσο λόγω της θέσης του στη διαχείριση κρίσεων της εταιρίας, ήταν ενήμερος για διάφορες υποθέσεις. «Ήμουν σε θέση να γνωρίζω πολλά πράγματα γιατί διαχειριζόμουν οτιδήποτε συνέβαινε, απέναντι στα media, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα για αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Γνώριζα για αυτές, αν και δεν ήμουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων… αλλά έπρεπε να ξέρω πράγματα για να κάνω αυτό που λέμε crisis management», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα βρισκόταν ανάμεσα στις 9 χώρες όπου διαπιστώθηκαν αθέμιτες πρακτικές της Novartis, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήταν «νούμερο ένα σε πωλήσεις σε αναλογία πληθυσμού» για τη φαρμακοβιομηχανία. «Στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί ένας κύκλος διαφθοράς και πρωταθλητής ήταν η Novartis. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι εκκλησίες, είναι διαφθορεία… Η Ελλάδα ήταν το διαμάντι της Novartis».

Σχετικά με τα πολιτικά πρόσωπα, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ο Φρουζής τον ενημέρωνε επειδή διαχειριζόταν το μπάτζετ του τμήματός του. Όπως είπε, ο Φρουζής ενδεχομένως να υπερέβαλλε για τα ποσά που απαιτούνταν για πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει αν αυτά δόθηκαν τελικά. Ειδικά για τους Γεωργιάδη, Στουρνάρα, τη σύζυγο του τελευταίου κυρία Νικολοπούλου, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, δήλωσε πως δεν ανέφερε ποτέ δωροδοκία, ενώ για τους Αβραμόπουλο, Σαλμά και Λοβέρδο έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις. Για άλλους μίλησε για επηρεασμό, που θα μπορούσε να είναι και lobbying, επισημαίνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις καταθέσεις του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Έδρας σχετικά με το αν έχει καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις πρακτικές της Novartis, ο Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και δεν απάντησε.

