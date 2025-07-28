Στην τελική ευθεία εισέρχεται σήμερα η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση των παράνομων πρακτικών της Novartis, με την απολογία του κατηγορούμενου Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη, πρώην στελέχους της φαρμακοβιομηχανίας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η απολογία του κατηγορούμενου αναμένεται να ξεκινήσει μετά το μεσημέρι.

Μετά την απολογία του «Μάξιμου Σαράφη», το δικαστήριο θα διακόψει τις συνεδριάσεις για λίγες ημέρες και έχει προγραμματίσει την απολογία της Μαρίας.Μαραγγέλη - που είχε καταθέσει ως «Αικατερίνη Κελέση» - για τις 29 Αυγούστου.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση καλείται να εξηγήσει στο δικαστήριο για όσα είχε ισχυριστεί ως «Μάξιμος Σαράφης» στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων, ισχυρισμοί οι οποίοι ερευνήθηκαν και κατέληξαν στο αρχείο καθώς δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που να τους επιβεβαιώσει.

Παρών σε όλη τη διάρκεια της δίκης, σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενη του Μαρία Μαραγγέλη που προτίμησε να εκπροσωπηθεί, ο Δεσταμπασίδης από την αρχή της εκδίκασης με γραπτή δήλωση του υποστήριξε πως όσα κατέθεσε ως προστατευόμενος μάρτυρας κατά πολιτικών όπως οι ΑντώνηςΣαμαράς, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιάννης Στουρνάρας, Ανδρέας Λοβέρδος και Ευάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι κατέθεσαν στην δίκη, είναι «απολύτως αληθή».

Κατά τον κατηγορούμενο «η ίδια η Novartis παραδέχθηκε στις ΗΠΑ ότι το σκάνδαλο αφορά και τον χρηματισμό από αυτήν Ελλήνων πολιτικών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων». Κατά την εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο πως «πηγή» για όσα είχε καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν ο πρώην επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της φαρμακοβιομηχανίας Κωνσταντίνος Φρουζής.

Ο ίδιος ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Novartis, διέψευσε τον ισχυρισμό του Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

