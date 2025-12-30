Μηνυτήρια αναφορα κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στον προϊστάμενο εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, ο οποίος ζητάει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για διαρροή των στοιχείων της έρευνας που διενεργείται με ύποπτο τον ίδιο για επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γ. Μπότας, ο οποίος προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του Ανθούλα Ανάσογλου, υποστηρίζει πως, παρ΄ ότι δεν ενημερώθηκε από καμία αρμόδια αρχή, είδε σε Μέσα Ενημέρωσης να δημοσιεύονται στοιχεία για επιδοτήσεις που έχει λάβει και ελέγχονται.

«Πήρε η υπόθεση τον δρόμο της Δικαιοσύνης, έχω εμπιστοσύνη, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως λέει και η παροιμία, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθούμε και να λυθεί αυτή η υπόθεση», δήλωσε εξερχόμενος του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Έκανε λόγο για πόλεμο λάσπης που δέχθηκε χωρίς, όπως σημείωσε, «να του δώσουν το δικαίωμα να αποδείξει την αθωότητά του». Όπως εξήγησε ο αγροτοσυνδικαλιστής, «διέρευσαν προσωπικά μου δεδομένα που αυτό ήταν κατάπτυστο, χωρίς να αποδειχθεί η οποιαδήποτε ενοχή μου».

Αναφερόμενος στην υπόθεση τόνισε ότι είναι μια μικρή έλλειψη ελέγχου και δικαιολογητικών, σημειώνοντας πως τα χωράφια καλλιεργούνται. «Κάθε χρόνο παράγω 250 τόνους ρύζι, ξοδεύω 30.000 ευρώ σε εφόδια, 10.000 ευρώ σε αρδευτικά τέλη, τα οποία δηλώνουν πραγματική παραγωγή. Δεν επιδοτούμαι για βοσκότοπους, δεν επιδοτούμαι για εκτάσεις που δεν παράγουν, που είναι "φαντάσματα", όπως χαρακτηρίστηκαν. Είναι παραγωγική γη, που κάθε χρόνο δίνει τρόφη σε όλη την τοπική κοινωνία», υπογράμμισε.

Ξεκαθάρισε ότι τα χωράφια βεβαίως και ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες και πως δεν είναι «φαντάσματα», αλλά είναι υπαρκτά πρόσωπα. «Όλα τα χωράφια είναι σε ακτίνα 5 χλμ από την έδρα μου, δεν είναι σε διαφορετικούς νομούς», τόνισε ο κ. Μπότας, σημειώνοντας πως όλα θα αποδειχθούν.

Ερωτηθείς για τη δέσμευση των λογαριασμών του σημείωσε ότι «έχουν σταματήσει τα πάντα», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος είναι αυτός που μπορεί να ζήσει χωρίς λογαριασμό. Ούτε η δουλειά μου μπορεί να προχωρήσει πλέον ούτε η ζωή μου. Έχουν σταματήσει τα πάντα». «Ευτυχώς έπεσαν όλοι γύρω μου να με βοηθήσουν. Εκεί που ήμουν επιχειρηματίας είμαι ζητιάνος από τη μια μέρα στην άλλη. Όποιος μπορεί αυτό να το κατανοήσει, οι υπόλοιποι που θέλουν να πετάνε λάσπη χωρίς να υπάρχει κάποια καταδίκη, ας το κάνουν. Τους αγαπώ όλους», υπογράμμισε.

«Δεν γίνεται όταν κάποιος ενημερώνεται, όπως λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι, χθες, δεν μπορεί κάποιος άλλος να ενημερώνετε πριν από αυτόν», τόνισε από την πλευρά της η δικηγόρος του Ανθούλα Ανάσογλου.

Να σημειωθεί πως ο εισαγγελέας τούς ενημέρωσε ότι σε πρώτη φάση θα ζητήσει να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα διαβιβάσει την αναφορά στην Αθήνα.

Πηγή: voria.gr

